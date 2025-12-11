Реклама

12:32, 11 декабря 2025

Паром раздавил ногу российской туристки в Таиланде

Российская туристка получила перелом ноги на причале Лаем Бали Хай в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: The Pattaya News Thailand / YouTube

Российская туристка отправилась кататься на пароме в Таиланде и едва не лишилась ноги. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 10 декабря. 60-летняя Альбина Богданова посетила остров Ко Ларн. Вернувшись в Паттайю, женщина сошла с плавательного судна вместе с другими пассажирами на причал Лаем Бали Хай, но из-за сильного ветра и качки поскользнулась. В итоге ногу женщины зажало между пристанью и плавательным средством, ее раздавил паром. «Лодка качалась из стороны в сторону на волнах. Она кричала от ужасной боли», — сообщил очевидец событий.

Россиянка получила открытый перелом конечности и обширную рану. Медики оказали ей помощь на месте происшествия, затем доставили в местную больницу.

Ранее 59-летний россиянин приехал в Паттайю на 10 дней, зашел в местный бар и очнулся через сутки в другом городе. У мужчины украли телефон и все деньги.

