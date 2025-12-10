Россиянин выпил в баре Таиланда и очнулся через сутки в другом городе без телефона и денег

Mash: Россиянин выпил в баре Таиланда и был ограблен почти на 800 тысяч рублей

Российский турист выпил в баре Таиланда и оказался в другом городе без телефона и денег. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 59-летний москвич Василий приехал в тайскую Паттайю на 10 дней, чтобы внести задаток за квартиру. В один из дней он зашел в местный бар, но после этого очнулся через сутки в другом городе. Оказалось, что он был ограблен на 10 тысяч долларов (почти 800 тысяч рублей). Все это время его жена переживала. По словам супруги, муж не склонен увлекаться алкоголем, поэтому не мог уйти в запой.

Когда Василий обратился в полицию, то узнал, что в его пиво могли подсыпать седативное средство. Правоохранители рассказали, что за последние три недели они получили около 20 аналогичных заявлений.

Похожий случай в этой же стране Азии произошел недавно с россиянином Игорем из Южно-Сахалинска. Он приехал в аэропорт Бангкока, поел в ресторане, а после не выходил на связь три дня. По предположениям мужчины, ему могли что-то подсыпать в еду или напиток.