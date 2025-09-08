Раскрыты уловки нацеленных на подростков мошенников

F6: Мошенники применяют против подростков в игровых чатах в Telegram 12 схем

В Telegram-чатах, посвященных компьютерным играм, мошенники используют против подростков 12 основных схем, рассказали аналитики департамента защиты от цифровых рисков компании F6. В разговоре с «Лентой.ру» они раскрыли основные уловки нацеленных на школьников преступников.

«Многие подростки подписаны в соцсетях и мессенджерах на тематические каналы, которые насчитывают десятки и сотни тысяч подписчиков. Если у канала открыты комментарии, то в этих чатах злоумышленники активно расставляют ловушки в виде инвестскама, предложений легкого заработка, ссылок на "горячие видео", раздач подарков, а также схем покупки и продажи скинов и других игровых ценностей. Мошенники выбирают подростков как мишень, потому что их легче обмануть и они всегда на связи — в чате», — объяснили исследователи.

8 из 12 обнаруженных преступных схем нацелены на кражу денег пользователей. В частности, речь идет об инвестиционном скаме, для продвижения которого используются боты с аватарками привлекательных девушек и никнеймами, обыгрывающими тему быстрого заработка. Однако ссылки из их профилей ведут на мошеннические сайты и онлайн-казино.

Среди других схем с использованием ботов — «медовая ловушка». В ней аватарки становятся уже откровенно эротическими, а сами «девушки» предлагают купить их интимные фото и видео. Также на мужскую аудиторию ориентирован скам на ставках на спортивные события: ставшие его жертвами пользователи также в итоге оказываются на мошеннических и фишинговых сайтах или в онлайн-казино.

«Еще одна схема — скам с розыгрышем подарков. Мошенники используют фейковые аккаунты реальных администраторов популярных групп в соцсетях и мессенджерах и мониторят дни рождения участников, а под их фотографиями с поздравлениями оставляют сообщения о выигрыше в несуществующем конкурсе и просят "срочно связаться с менеджером" по ссылке, чтобы оформить приз. Под предлогом доставки приза, который якобы находится в другом регионе, жертве предлагают перевести деньги на карту частного лица», — отметили в F6.

Кроме того, подростков заманивают в схему с выполнением заданий по предоплате. В одном из типичных сценариев пользователю вначале предлагают ставить лайки отелям, после чего открывают доступ к более важным и прибыльным «заданиям», например, бронированию номеров через сайты-агрегаторы. Жертве обещают вернуть всю сумму, а первые задания даже оплачиваются. Однако в какой-то момент взятые в кредит десятки тысяч рублей остаются у преступников.

Эксперты добавили, что еще три схемы, нацеленные на кражу денег, касаются криптовалютного скама, обмана с продажей игровой валюты или игровых скинов.

А две популярные у мошенников схемы направлены на кражу аккаунтов и учетных записей — в компьютерных играх и в самом мессенджере Telegram. Кроме того, мошенники скупают Пушкинские и банковские карты. Последние используются для обналичивания добытых незаконным путем средств.

«Администраторы популярных каналов с многотысячной аудиторией, как правило, дорожат своими подписчиками и репутацией и не любят мошенников. Однако бороться со злоумышленниками сложно. Инструменты ИИ помогают им автоматизировать процесс, и в этой гонке на опережение темп задает темная сторона», — констатировала аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6 Анастасия Князева.

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще атаковать россиян в мессенджерах WhatsApp и Telegram представляясь известными блогерами, а также администраторами популярных каналов и чиновниками. В частности, они создают поддельные аккаунты, которые очень сложно отличить от настоящих.