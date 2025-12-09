Реклама

17:22, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Мошенники стали чаще применять одну из схем атак на россиян в WhatsApp

«Гарда»: Мошенники стали чаще атаковать россиян под видом известных блогеров
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мошенники стали чаще атаковать россиян в мессенджерах WhatsApp и Telegram представляясь известными блогерами, а также от имени администраторов популярных каналов и чиновников. Об этом в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», рассказал руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.

По его словам, мошенники создают поддельные аккаунты популярных каналов или авторских блогов, которые очень сложно отличить от настоящих. Злоумышленники используют такие же аватарки, похожие названия, а также копируют посты настоящих страниц. Причем, как уточнил Иевлев, вместе с украденными постами в лентах таких аккаунтов встречаются и мошеннические публикации.

«Сценарий обычно строится на срочности и давлении: жертву просят срочно подтвердить данные, перевести деньги "на ремонт" или поддержать "социальный проект". Для достоверности мошенники копируют стиль официальной переписки и используют похожие имена в профилях», — заключил Иевлев.

Тем временем россиян предупредили об опасности взлома аккаунта на «Госуслугах». В МВД уточнили, что получившие доступ к личному кабинету преступники могут совершать от имени жертвы различные операции и продавать ее персональные данные.

