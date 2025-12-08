Реклама

11:58, 8 декабря 2025

Россиян предупредили об опасности взлома аккаунта на «Госуслугах»

МВД: Мошенники могут продать личные сведения гражданина, взломав его «Госуслуги»
Мария Большакова
Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники, взломавшие аккаунт пользователя на «Госуслугах», могут совершать от его лица различные операции и продавать его личные данные. Об опасности взлома профиля на портале предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В МВД уточнили, что в большинстве случаев злоумышленники обманывают своих жертв и пугают их тем, что взломали их «Госуслуги», хотя на самом деле у них нет доступа к аккаунту. В ведомстве подчеркнули: если аферисты все же получили доступ к профилю на портале, то они могут, например, взять кредит или микрозаем на имя жертвы.

Также мошенники, взломавшие «Госуслуги», оформляют налоговый вычет и получают выплату вместо жертвы, указывая номера своих банковских счетов.

Кроме того, киберпреступники могут продать информацию о жертве. В МВД рассказали, что речь идет о таких сведениях, как данные СНИЛС, паспорта и других документов, адрес и номера счетов. Среди прочего злоумышленники могут использовать информацию о жертве в других мошеннических схемах.

«Поэтому важно никогда не сообщать коды из СМС или приложений, даже если "вас взломали" или "нужно срочно защитить аккаунт"», — предупредили в ведомстве. МВД также призвало не сообщать личные данные по телефону и не переходить по неизвестным ссылкам.

Ранее россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы перед новогодними праздниками. В частности, аферисты подделывают сайты маркетплейсов, предлагая большие скидки.

