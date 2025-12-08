Реклама

01:02, 8 декабря 2025

Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

Кокова: В декабре популярны схемы с фальшивыми сайтами под видом маркетплейсов
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Люди в декабре спешат успеть разобраться со всеми задачами, приобрести подарки и подготовиться к праздникам, мошенники активизируются на этой почве. Самые популярные схемы в преддверии праздников РИА Новости назвала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

Одной из самых распространенных уловок в этот период являются фальшивые сайты под видом популярных маркетплейсов со «скидками до 90 процентов», различные подарочные наборы по низким ценам, а также всевозможные розыгрыши и акции, «до конца которых осталось пять минут».

Помимо этого, появляются сообщения якобы от служб доставки: «Не удалось доставить вашу посылку, оплатите доставку повторно». «Романтические мошенники» ищут жертву в приложениях для знакомств — злоумышленники находят контакт, рассказывают трогательную историю и просят немного денег на оплату дороги или подарка. После перевода любовь заканчивается очень быстро, предупредила эксперт.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года мошенники начали использовать новый способ, который позволяет им собирать данные россиян — они создают фейковые сайты по продаже билетов на новогодние представления.

