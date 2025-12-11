Россиян предупредили о проблемах с сердцем из-за насморка

Кардиолог Чайковская предупредила о тахикардии из-за насморка

Кардиолог Мария Чайковская предупредила, что во время насморка у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. О неожиданном влиянии простуды на орган она рассказала россиянам в Telegram-канале.

Как пояснила Чайковская, при воспалении слизистой оболочки носа происходит активация чувствительных ветвей блуждающего нерва, который принимает участие в регуляции сердечного ритма. В результате человек может ощущать временные перебои в работе сердца, пояснила она.

«Обильные выделения, отек, частое сморкание или переход на ротовое дыхание могут вызывать короткие скачки или провалы пульса, ощущение толчков, легкую тахикардию или, наоборот, замедление пульса», — написала специалистка.

Кашель и аллергический насморк тоже могут временно нарушать работу сердца, добавила Чайковская, но это нормальная физиология человека.

