Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:29, 11 декабря 2025Забота о себе

Россиян предупредили о проблемах с сердцем из-за насморка

Кардиолог Чайковская предупредила о тахикардии из-за насморка
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Кардиолог Мария Чайковская предупредила, что во время насморка у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. О неожиданном влиянии простуды на орган она рассказала россиянам в Telegram-канале.

Как пояснила Чайковская, при воспалении слизистой оболочки носа происходит активация чувствительных ветвей блуждающего нерва, который принимает участие в регуляции сердечного ритма. В результате человек может ощущать временные перебои в работе сердца, пояснила она.

«Обильные выделения, отек, частое сморкание или переход на ротовое дыхание могут вызывать короткие скачки или провалы пульса, ощущение толчков, легкую тахикардию или, наоборот, замедление пульса», — написала специалистка.

Кашель и аллергический насморк тоже могут временно нарушать работу сердца, добавила Чайковская, но это нормальная физиология человека.

Ранее кардиолог Евгений Кокин заявил, что пороки сердца могут быть коварны. Дело в том, что их можно перепутать с другими заболеваниями, пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Вероятность снега в Новый год в Москве оценили

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok