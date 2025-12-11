Россиянка под кодовым именем Луфи на видео рассказала об изготовлении бомбы

ФСБ показала признание россиянки под кодовым именем Луфи в работе на Киев

Признание россиянки Юлии Лемещенко под кодовым именем Луфи, которую задержали сотрудники ФСБ России, попало на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах женщина рассказывает, что была завербована представителями украинских спецслужб в 2023 году. Для совершения диверсий она прошла обучение, после чего сама изготовила взрывчатку. Бомбы злоумышленница планировала использовать для подрыва объектов на территории России.

По данным ведомства, задержанная — уроженка Белгородской области. Она готовила теракты и диверсии на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры в Воронежской области, а также в отношении российских военных.

Лемещенко заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций осенью 2023 года, когда проживала на территории Украины. Ее приговорили к 19 годам колонии, признав виновной по ряду уголовных статей — 275 («Государственная измена»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления терактов»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсий»), 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 30, 205 («Покушение на теракт, совершенное организованной группой») УК РФ.