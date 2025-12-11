Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 11 декабря 2025Россия

Россиянка заявила о бездействии полиции в поисках пропавшего два месяца назад сына

В Тюмени мать заявила о бездействии полиции в поисках пропавшего 25-летнего сына
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тюмени мать заявила о бездействии полиции в поисках пропавшего два месяца назад 25-летнего сына. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Россиянка пояснила, что в октябре этого года неизвестные затолкали молодого человека в машину и скрылись. Родительница убеждена, что камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент.

Жительница Тюмени подчеркнула, что уголовное дело по факту исчезновения ее сына так и не возбудили. По ее словам, она неоднократно обращалась в правоохранительные органы.

Ради привлечения внимания к своей беде женщина даже стала говорить о возможном убийстве молодого человека.

Ранее сообщалось, что российский альпинист бросил беременную жену-балийку в лагере, отправился в одиночное восхождение и пропал в горах Адыгеи. К поискам мужчины подключились спасатели и полицейские.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok