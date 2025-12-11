Россиянка заявила о бездействии полиции в поисках пропавшего два месяца назад сына

В Тюмени мать заявила о бездействии полиции в поисках пропавшего два месяца назад 25-летнего сына. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Россиянка пояснила, что в октябре этого года неизвестные затолкали молодого человека в машину и скрылись. Родительница убеждена, что камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент.

Жительница Тюмени подчеркнула, что уголовное дело по факту исчезновения ее сына так и не возбудили. По ее словам, она неоднократно обращалась в правоохранительные органы.

Ради привлечения внимания к своей беде женщина даже стала говорить о возможном убийстве молодого человека.

