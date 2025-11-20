Россиянин бросил беременную жену в лагере и пропал в горах Адыгеи

Shot: Россиянин бросил беременную жену в лагере, поднялся в горы и пропал

Российский альпинист бросил беременную жену-балийку в лагере, отправился в одиночное восхождение и пропал в горах Адыгеи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

42-летний Василий Усатиков отправился в Адыгею с женой в начале ноября. 17 ноября группа завершила маршрут, но Усатиков решил напоследок в одиночку подняться с Турового балагана в сторону горы Тыбги (высота — больше трех тысяч метров), взяв с собой только ледоруб. Он не выходит на связь уже трое суток.

В настоящее время мужчину активно ищут спасатели, также в воздух подняли вертолет. Поиски пока не дали результатов. При этом температура в горах в данный момент — плюс 19 градусов. Жена рассказала, что ее муж — опытный альпинист, они вместе около года. Знакомство произошло на Бали, позже Усатиков перевез девушку в Россию.

Ранее пять туристов оказались в снежной ловушке в горах Чили и не выжили. В составе группы были двое жителей Германии, один британец, мексиканка и еще одна женщина, гражданство которой неизвестно.

