Пять туристов оказались в снежной ловушке в горах Чили и не выжили

Пытавшиеся покорить горную вершину в Чили туристы оказались в снежной ловушке из-за нагрянувшей бури. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в парке Торрес-дель-Пайне в Патагонии. Находившийся в лагере Лос-Перрос турист отправил сообщение спасателям 17 ноября. Он рассказал, что несколько человек застряли на популярном маршруте массива Пайн. «Сегодня утром люди поднимались на перевал Джона Гарднера, но погода сильно испортилась. Нас занесло снегом, они все еще там», — признался путешественник.

Выяснилось, что группа, в составе которой находились двое жителей Германии, один британец, мексиканка и еще одна женщина, гражданство которой неизвестно, вышли на тропу около шести утра. Вскоре ветер в горах достиг 19 метров в секунду, на спасение пропавших без вести отправили около 25 человек. Утром 18 ноября спасатели нашли пятерых туристов — они не выжили, их тела эвакуируют.

Уточняется, что в помощи до сих пор нуждаются застрявшие в горном лагере туристы. «Альпинисты и спасатели находятся под угрозой из-за сложившейся ситуации. Мы отправили на гору всех, кого смогли, но нам все еще нужны помощники», — сообщил пострадавший.

