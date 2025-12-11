Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:03, 11 декабря 2025Культура

Шаляпин заявил об отсутствии народной любви у Долиной

Прохор Шаляпин заявил, что россияне никогда не любили Ларису Долину
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал скандал вокруг продажи и возвращения квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Свое отношение к ситуации он описал в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Шаляпин заявил, что Долина никогда не была любима народом так, как ее коллеги Алла Пугачева или София Ротару. Он связал это с отсутствием у артистки нужного уровня обаяния. По словам певца, Долина часто кажется недовольной, в ней всегда была «злость».

«Долину никогда особо не любили, а после квартиры — вообще. Это все понимают, она сама, наверное, тоже», — считает Шаляпин. Он признался, что «просто уважал» исполнительницу, но никогда не слушал ее песни.

В то же время артист отметил, что Долина — искренний и неплохой человек, хотя история с ее квартирой «ужасает». «Все равно я хочу найти в себе силы не кидать камень, не добивать, потому что ей и так мало не показалось», — заключил Шаляпин.

Ранее американский журнал Vanity Fair выпустил материал, посвященный массовой критике, с которой столкнулась Долина. В статье кратко описано, как певица под влиянием аферистов продала квартиру и вернула ее через суд, после чего подверглась осуждению. При этом журнал назвал безумным тот факт, что певица поверила злоумышленникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Пермском политехе раскрыли подробности о взрыве во время испытаний

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Кремль призвал россиян отказаться от поездок в одну страну Европы

    Лавров высказался о статусе Крыма и новых регионов России

    Россиянам дали советы по выбору новогодней елки

    Лавров захотел объяснений от США

    Парашютист зацепился за крыло самолета, повис на нем и попал на видео

    Жилье стало недоступным для большинства россиян

    Стало известно о связи США с масштабом ударов Украины по России

    Лавров сделал заявление о сроках окончания конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok