Шаляпин заявил об отсутствии народной любви у Долиной

Прохор Шаляпин заявил, что россияне никогда не любили Ларису Долину

Певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал скандал вокруг продажи и возвращения квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Свое отношение к ситуации он описал в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Шаляпин заявил, что Долина никогда не была любима народом так, как ее коллеги Алла Пугачева или София Ротару. Он связал это с отсутствием у артистки нужного уровня обаяния. По словам певца, Долина часто кажется недовольной, в ней всегда была «злость».

«Долину никогда особо не любили, а после квартиры — вообще. Это все понимают, она сама, наверное, тоже», — считает Шаляпин. Он признался, что «просто уважал» исполнительницу, но никогда не слушал ее песни.

В то же время артист отметил, что Долина — искренний и неплохой человек, хотя история с ее квартирой «ужасает». «Все равно я хочу найти в себе силы не кидать камень, не добивать, потому что ей и так мало не показалось», — заключил Шаляпин.

Ранее американский журнал Vanity Fair выпустил материал, посвященный массовой критике, с которой столкнулась Долина. В статье кратко описано, как певица под влиянием аферистов продала квартиру и вернула ее через суд, после чего подверглась осуждению. При этом журнал назвал безумным тот факт, что певица поверила злоумышленникам.