Сотни прилетевших из Египта россиян застряли в аэропорту Петербурга из-за беспилотников

Две сотни прилетевших из Египта в Россию пассажиров застряли в Пулково

Около двух сотен российских пассажиров, прилетевших из Египта в Россию, застряли в аэропорту Санкт-Петербурга из-за беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что рейс Red Sea летел из Шарм-эш-Шейха в московский аэропорт Внуково, однако из-за угрозы БПЛА был перенаправлен в питерский Пулково. Шесть часов путешественники провели на борту самолета, а затем еще четыре часа прождали багаж внутри авиагавани.

В Пулково нет представительства авиакомпании Red Sea, поэтому некому ответить на вопросы недовольных путешественников. Некоторые начали покупать билеты в Москву за свой счет.

Угроза атаки БПЛА повлияла и на других российских путешественников. Сотни россиян с детьми на 15 часов застряли в аэропорту Москвы и попали на видео. Пассажиры готовились к отправлению в 01:15 на самолете EgyptAir, однако вылет перенесли.