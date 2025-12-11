Около 300 россиян с детьми застряли на 15 часов в аэропорту Москвы и попали на видео

Сотни россиян с детьми на 15 часов застряли в аэропорту Москвы и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, около 300 человек до сих пор ждут вылета из Домодедово в Хургаду, Египет. Пассажиры готовились к отправлению в 01:15 на самолете EgyptAir, однако вылет перенесли из-за угрозы атаки БПЛА.

Очевидцы сообщили, что авиакомпания в качестве компенсации предложила пассажирам ваучер на 700 рублей. При этом стоимость еды в воздушной гавани начинается от 1,4 тысячи рублей. Багаж клиентам компании не возвращают. На данный момент рейс запланирован на 16:50 по московскому времени.

11 декабря четыре авиагавани столицы прекращали работу из-за атаки Вооруженных сил Украины. В итоге были отменены или задержаны более сотни рейсов.

