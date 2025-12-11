Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:02, 11 декабря 2025Путешествия

Около 300 россиян с детьми застряли на 15 часов в аэропорту Москвы и попали на видео

Около 300 россиян 15 часов ждут рейса авиакомпании EgyptAir в Хургаду из Москвы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Сотни россиян с детьми на 15 часов застряли в аэропорту Москвы и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, около 300 человек до сих пор ждут вылета из Домодедово в Хургаду, Египет. Пассажиры готовились к отправлению в 01:15 на самолете EgyptAir, однако вылет перенесли из-за угрозы атаки БПЛА.

Очевидцы сообщили, что авиакомпания в качестве компенсации предложила пассажирам ваучер на 700 рублей. При этом стоимость еды в воздушной гавани начинается от 1,4 тысячи рублей. Багаж клиентам компании не возвращают. На данный момент рейс запланирован на 16:50 по московскому времени.

11 декабря четыре авиагавани столицы прекращали работу из-за атаки Вооруженных сил Украины. В итоге были отменены или задержаны более сотни рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Обвиненных в краже заставили пройти по раскаленным углям для доказательства невиновности

    В Минобороны опровергли сообщения о взломе реестра повесток

    Москвичей предупредили об аномальном похолодании

    Начальник отдела зенитного вооружения третьего ЦНИИ Минобороны России пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok