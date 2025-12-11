В Москве сняли ограничения на полеты из-за атаки БПЛА

Росавиация: Московские аэропорты сняли запреты на перелеты после атаки БПЛА

Воздушные гавани российской столицы Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево сняли ограничения, которые ранее были введены после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как уточняется, запреты на прием и выпуск воздушных судов в Москве действовали для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ночью 11 декабря столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что на подлете к мегаполису было уничтожено 30 вражеских беспилотников. Еще над несколькими российскими городами в ночное время звучали взрывы.

На фоне появившейся воздушной опасности воздушная гавань Шереметьево временно закрыла прием и выпуск самолетов. Принимать перенаправленные из Москвы рейсы начал аэропорт Пулково.