Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты

Росавиация: Аэропорт Шереметьево временно закрыл прием самолетов

Воздушное пространство над Международным аэропортом Шереметьево временно закрыто. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, написав пост в своем Telegram-канале.

По данным пресс-секретаря, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера действует для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Вечером 10 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации БПЛА на подходе к столице. Как отметил градоначальник, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого несколько домов в Воронеже были повреждены обломками воздушной цели. Уточняется, что ее обнаружили и уничтожили дежурные силы ПВО на подлете к городу.