23:56, 10 декабря 2025Россия

Мэр Москвы сообщил о ликвидации БПЛА на подходе к столице

Мэр Москвы Собянин: Системы ПВО сбили беспилотник, летевший к столице
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом вечером 10 декабря в своем канале в MAX сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 37 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. За три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — 25 беспилотников сбили над Брянской областью, 5 — над Калужской, 3 — над Воронежской, по 2 — над Курской и Белгородской областями.

До этого несколько домов в Воронеже были повреждены обломками воздушной цели. Ее обнаружили и уничтожили дежурные силы ПВО на подлете к городу.

