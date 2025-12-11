Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:53, 11 декабря 2025Путешествия

Пулково начал принимать перенаправленные из Москвы рейсы

Аэропорт Пулково стал принимать рейсы из Москвы в связи с ограничениями
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, которые были перенаправлены из-за введенных ограничений в столичных воздушных гаванях. Информацию об этом передает Telegram-канал аэропорта.

Как уточняется, в ближайшие часы возможны корректировки по расписанию. При подготовке к вылету рекомендуется следить за данными на онлайн-табло.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Шереметьево временно закрыл прием самолетов. По данным официального представителя ведомства, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Запрет начал действовать для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ночью 11 декабря Сергей Собянин сообщил, что за последние часы было уничтожено 30 беспилотников, летевших к столице. На места падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Художница призналась в торговле останками и изготовлении кукол из частей человеческих тел

    Мужчина впервые за 15 лет встретился с родным братом и получил неожиданное предложение

    Венесуэла обратилась к мировому сообществу из-за захвата танкера США

    Пулково начал принимать перенаправленные из Москвы рейсы

    США запустили сайт по продаже гражданства за миллион долларов

    Ким Чен Ын преклонил колено перед портретом российского дипломата

    Двукратную олимпийскую чемпионку внесли в базу «Миротворца»

    Россиянка описала еду в США словами «русскому лучше это даже не трогать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok