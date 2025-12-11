Пулково начал принимать перенаправленные из Москвы рейсы

Аэропорт Пулково стал принимать рейсы из Москвы в связи с ограничениями

Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, которые были перенаправлены из-за введенных ограничений в столичных воздушных гаванях. Информацию об этом передает Telegram-канал аэропорта.

Как уточняется, в ближайшие часы возможны корректировки по расписанию. При подготовке к вылету рекомендуется следить за данными на онлайн-табло.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Шереметьево временно закрыл прием самолетов. По данным официального представителя ведомства, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Запрет начал действовать для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ночью 11 декабря Сергей Собянин сообщил, что за последние часы было уничтожено 30 беспилотников, летевших к столице. На места падения обломков выехали специалисты экстренных служб.