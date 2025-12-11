Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:27, 11 декабря 2025Путешествия

В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

АТОР: Более сотни рейсов 11 декабря отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Алина Черненко
СюжетАтака БПЛА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Более сотни рейсов в четверг, 11 декабря, были отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в аэропорту Шереметьево в период с 00:00 до 12:00 отменили около 50 рейсов. В основном изменения коснулись внутренних перелетов, но под отмены также попали рейсы в Белград (Сербия), Минск (Белоруссия), Ташкент (Узбекистан) и Ереван (Армения). Ночной самолет в турецкий Стамбул вылетает с 12-часовой задержкой, на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх — с задержкой более 9 часов, а в Дубай (ОАЭ) — около 3 часов.

Тем временем во Внуково отменены более 10 рейсов, из них 5 — в Стамбул. Многие ночные рейсы задержаны боле чем на 9 часов. В Домодедово не вылетит по расписанию самолет в Казань.

В АТОР добавили, что многие летевшие в Москву лайнеры были направлены в другие города (Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань) и даже страны. Один из подписчиков Telegram-канала организации рассказал, что самолет авиакомпании Ethiopian Airlines вместо Домодедово приземлился в Варшаве. Пассажиры ожидают вылета в столицу в самолете.

Российские авиакомпании сообщают о корректировках расписания. Пассажирам отмененных рейсов предлагают возврат денег за билеты или их переоформление на последующие рейсы в ближайшие даты.

Ранее сообщалось, что воздушные гавани российской столицы Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево сняли ограничения, которые были введены из-за ночной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 11 декабря на подлете к мегаполису были уничтожены 30 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России для заключенных ввели одно новое ограничение

    Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

    Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

    ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

    «Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

    Работники российского морга регулярно обчищали умерших

    Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

    Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok