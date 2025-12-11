Стала известна предварительная причина взрыва в Пермском политехе

Mash: Причиной взрыва в Пермском политехе стало нарушение техники безопасности

Предварительной причиной взрыва в лаборатории Пермского политехнического университета стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сотрудник раскрутил металлический диск во время испытания до скоростей около 7,9 километра в секунду. В связи с этим произошел разрыв диска.

Информация о происшествии в Пермском политехе появились утром 11 декабря. На данный момент известно о двух жертвах, включая десятилетнего ребенка. Еще от двух до трех человек пострадали.

После этого стало известно, что в результате происшествия пропали четыре человека.