11:12, 11 декабря 2025Россия

Стало известно о пропавших без вести после взрыва в лаборатории российского вуза

Shot: Четыре человека пропали без вести после взрыва в Пермском Политехе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После взрыва в Пермском национальном исследовательском Политехническом университете без вести пропали четыре человека. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, на месте работают экстренные службы. Ведутся поиски пропавших.

О взрыве гидродинамического стенда в лаборатории Пермского Политеха стало известно утром 11 декабря. По разным данным, пострадали от двух до трех человек. Еще двоих, включая ребенка, спасти не смогли.

Как выяснил Mash, к взрыву могла привести перегрузка системы давления гидродинамического стенда.

Ранее взрыв произошел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке. В момент происшествия там работали пять человек, никто из них не пострадал.

