Стали известны новые детали продвижения ВС России у Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».
По словам собеседника Telegram-канала, армия РФ заняла центр города. Вместе с тем под контролем российских подразделений находится юг Димитрова.
«Украинский гарнизон (...) находится в полном окружении. Полное освобождение города — лишь дело времени», — говорится в публикации.
Ранее украинский военный описал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове одним словом. Он сообщил, что на данном участке фронта — пекло.