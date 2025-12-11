ВС России заняли центр Димитрова в ДНР, украинский гарнизон в полном окружении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам собеседника Telegram-канала, армия РФ заняла центр города. Вместе с тем под контролем российских подразделений находится юг Димитрова.

«Украинский гарнизон (...) находится в полном окружении. Полное освобождение города — лишь дело времени», — говорится в публикации.

Ранее украинский военный описал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове одним словом. Он сообщил, что на данном участке фронта — пекло.