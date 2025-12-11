Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 11 декабря 2025Мир

Трамп пригрозил еще одному президенту

Трамп пригрозил президенту Колумбии Петро из-за наркотиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал проблемы главе Колумбии Густаво Петро, если он не изменит подход в сфере борьбы с наркотиками. Американский лидер озвучил свою угрозу в Белом доме.

По словам Трампа, у Петро «могут быть большие проблемы, если он не одумается». «Ему лучше одуматься, а то будет следующим. Он будет следующим. Надеюсь, он слушает», — пригрозил глава США.

Ранее Трамп заявил, что страны, производящие и продающие кокаин, могут стать объектами атаки Вооруженных сил Соединенных Штатов. Как указал американский президент, контрабандой наркотиков занимается не только Венесуэла.

До этого стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, если политик не покинет свой пост добровольно. Он также говорил, что дни венесуэльского лидера «сочтены».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Над двумя российскими городами раздались взрывы

    Задержка самолетов началась в Москве из-за атаки ВСУ

    Трамп пригрозил еще одному президенту

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Ученые нашли древнейшие в Европе следы костра

    На месте предполагаемого места хранения разбившегося НЛО разразился пожар

    Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты

    Трамп обратился к Зеленскому с призывом на фоне конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok