Трамп пригрозил еще одному президенту

Трамп пригрозил президенту Колумбии Петро из-за наркотиков

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал проблемы главе Колумбии Густаво Петро, если он не изменит подход в сфере борьбы с наркотиками. Американский лидер озвучил свою угрозу в Белом доме.

По словам Трампа, у Петро «могут быть большие проблемы, если он не одумается». «Ему лучше одуматься, а то будет следующим. Он будет следующим. Надеюсь, он слушает», — пригрозил глава США.

Ранее Трамп заявил, что страны, производящие и продающие кокаин, могут стать объектами атаки Вооруженных сил Соединенных Штатов. Как указал американский президент, контрабандой наркотиков занимается не только Венесуэла.

До этого стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, если политик не покинет свой пост добровольно. Он также говорил, что дни венесуэльского лидера «сочтены».