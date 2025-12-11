Politico: Для европейцев возвращение Трампа в Белый дом важнее, чем их выборы

Для жителей европейских стран возвращение Дональда Трампа на пост президента США является гораздо более значимым событием, чем выборы в их собственных странах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос британской компании Public First.

«Исследование показало, что в Германии и Великобритании более половины респондентов считают выборы Трампа даже более важными, чем выборы собственных лидеров, хотя [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и [премьер-министр Кир] Стармер сами относительно недавно пришли к власти», — отмечает издание.

Согласно опросу, в ФРГ 53 процента опрошенных назвали выборы Трампа более важными по сравнению с Мерцем. В Великобритании практически идентичная ситуация — 54 процента заявили, что возвращение республиканца было более значимым событием, чем приход Стармера и Лейбористской партии к власти.

При этом опрошенные французские избиратели были «немного менее суровы» к своему правительству, однако 43 процента из них согласились с тем, что победа Трампа оказалась важнее выборов в их стране.

Опрос проводился с 8 по 9 декабря, в нем приняли участие 10 510 человек в возрасте от 18 лет и старше.

9 декабря журнал Politico опубликовал список самых влиятельных людей в Европе. Трамп, которого в издании назвали «трансатлантической взрывной волной», возглавил рейтинг. А президент России Владимир Путин занял пятую строчку. Издание описало его как политика, «вызывающего дрожь у европейских лидеров».