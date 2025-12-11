Реклама

12:58, 11 декабря 2025Россия

В Пермском политехе раскрыли подробности о взрыве во время испытаний

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Взрыв в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) произошел на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании вуза. Подробности о происшествии раскрыла пресс-служба учреждения в комментарии изданию «Подъем».

«При испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции», — рассказали в вузе.

В университете также подтвердили, что жертвами стали руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. Появление ребенка на объекте назвали нарушением техники безопасности. Как девочка там оказалась, выяснит проверка.

Кроме того, три человека пострадали. Все они являются представителями одного из пермских предприятий и в ПНИПУ не работают. «Мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался», — сообщили в вузе.

Ранее также появилась неподтвержденная информация о четырех пропавших без вести после происшествия.

О взрыве в Пермском политехническом университете во время испытаний гидродинамического стенда для изучения течения жидкостей и газов стало известно утром 11 декабря. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

