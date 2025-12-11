В России отреагировали на одну из крупнейших военных закупок Германии

Депутат Колесник: Вооружения Германии должна бояться Польша

Германия становится милитаризированным государством, но еще вопрос, против кого она вооружается, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Bloomberg написал о том, что Германия планирует подписать контракт на сумму 3,4 миллиарда евро на поставку 229 колесных самоходных гаубиц RСН 155, что станет одной из крупнейших закупок артиллерии в современной истории Германии.

«Самоходная гаубица, и у нас есть такие самоходные гаубицы. Германия начинает вооружаться. (…) Германия становится жестко милитаризованной страной», — сказал Колесник.

Он отметил, что в Евросоюзе разные настроения по этому поводу. Больше вооружения Германии должна бояться Польша, так как у России нет общих границ с ФРГ, считает депутат.

«Поляки и французы, которые не раз были захвачены Германией, должны понимать, что история вертится по спирали. Против кого это оружие — большой вопрос, тем более, что у Германии есть территориальные претензии к Польше. (…) Я думаю, что немцы хотят занять лидирующую позицию в Евросоюзе», — уточнил Колесник.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро. 22 миллиарда евро будет направлено на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения.