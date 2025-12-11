Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

Внешность американской актрисы Гвинет Пэлтроу на фото для журнала Variety смутила пользователей сети. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала на черно-белом кадре вместе с коллегой 28-летним актером Джейкобом Элорди. Она позировала, сидя на стуле в обнажающем плечи атласном платье и с распущенными волосами. В свою очередь, ее коллега надел кожаную куртку и брюки с защипами.

Пользователи обратили внимание на измененный внешний вид артистки в комментариях. «Это не Гвинет», «Почему у нее другое лицо?», «Что не так с ее губами?», «Ботоксная Пэлтроу», «Фотошоп творит чудеса», «Вы слишком разгладили ее морщины», «Ее лицо похоже на маску. Стареть с достоинством, кажется, в наши дни уже не в моде», — заявили юзеры.

В сентябре пользователи сети похвалили Гвинет Пэлтроу за публикацию снимков с морщинами и без фотошопа.