Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:04, 11 декабря 2025Ценности

Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @variety

Внешность американской актрисы Гвинет Пэлтроу на фото для журнала Variety смутила пользователей сети. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала на черно-белом кадре вместе с коллегой 28-летним актером Джейкобом Элорди. Она позировала, сидя на стуле в обнажающем плечи атласном платье и с распущенными волосами. В свою очередь, ее коллега надел кожаную куртку и брюки с защипами.

Пользователи обратили внимание на измененный внешний вид артистки в комментариях. «Это не Гвинет», «Почему у нее другое лицо?», «Что не так с ее губами?», «Ботоксная Пэлтроу», «Фотошоп творит чудеса», «Вы слишком разгладили ее морщины», «Ее лицо похоже на маску. Стареть с достоинством, кажется, в наши дни уже не в моде», — заявили юзеры.

В сентябре пользователи сети похвалили Гвинет Пэлтроу за публикацию снимков с морщинами и без фотошопа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Немецкий суд запретил конфискацию шедшего из России нефтяного танкера

    Иностранные наемники начали расторгать контракты с ВСУ после одного решения командования

    Раскрыты детали об эпицентре взрыва в жилом доме в Волгоградской области

    Раскрыто решение о переводе Битцевского маньяка

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok