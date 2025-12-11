Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:49, 11 декабря 2025Моя страна

Заблудившийся в тайге мужчина провел на морозе трое суток и выжил

Хабаровчанина, заблудившегося в тайге и выживавшего на морозе трое суток, спасли
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Амурской области сотрудники полиции разыскали заблудившегося в лесу охранника и спасли его. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

42-летний хабаровчанин, работавший охранником на продовольственной базе, уехал в магазин в поселке Экимчан и не вернулся. Об этом через несколько суток после его исчезновения сообщила полицейским отделения полиции по Селемджинскому району МО МВД России «Мазановский» местная жительница. Как выяснилось, он воспользовался попутным транспортом, чтобы добраться до магазина, и так же поступил на обратном пути. Однако водитель высадил его примерно в десяти километрах от базы, мужчина решил преодолеть оставшийся путь пешком и пошел через лес.

В итоге он сбился с пути и оказался в глубокоснежной тайге при температуре ниже 35 градусов по Цельсию. Хабаровчанин был одет слишком легко и не имел при себе ни воды, ни еды, ни средств для разведения огня. Старший лейтенант полиции Степан Гилев и младший лейтенант полиции Максим Комаров изучили предполагаемый маршрут потерявшегося. Из-за отсутствия проезжих дорог и снежного покрова глубиной более метра полицейские оставили служебный автомобиль и отправились на поиски пешком. Через несколько километров они заметили следы на снегу. Пройдя более пяти часов по тайге, правоохранители обнаружили пропавшего мужчину с признаками сильного обморожения. Он провел на морозе около 70 часов и выжил.

Полицейские на руках вынесли из тайги истощенного пострадавшего, которого затем доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что юный россиянин спас бабушку из горящей квартиры. Пожар устроил гражданский муж женщины, который во время ссоры разбрызгал бензин по жилищу и поджег его при помощи зажигалки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Заблудившийся в тайге мужчина провел на морозе трое суток и выжил

    Россиянам назвали правила выбора рыбы для новогоднего стола

    Россияне раскрыли свой бюджет на Новый год

    В Госдуме высказались о предложении вырезать Долину из новогодних фильмов и программ

    В России порассуждали о революционной значимости СВО

    Онколог опубликовал список запрещенных к покупке продуктов

    Эдгард Запашный назвал данные о смерти командира отряда «Эспаньола» возможной провокацией

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok