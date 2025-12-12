Реклама

52-летняя Хайди Клум показала фото в прозрачном платье

52-летняя супермодель Хайди Клум показала фото в откровенном образе
Карина Черных
Фото: 4CRNS, WCP / Backgrid / Legion-Media

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фото в откровенном образе. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость была запечатлена на размещенном снимке в серебристом прозрачном платье длины макси и с декольте до пупка.

Поверх данного изделия она надела меховую накидку белого цвета. Образ завершили блестящие босоножки и солнцезащитные очки с белой оправой.

Ранее в декабре 52-летняя Хайди Клум с голой грудью позагорала у бассейна. Манекенщица запечатлела себя на камеру в одних фиолетовых трусах от купальника.

