52-летняя Хайди Клум с голой грудью позагорала у бассейна

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном виде позагорала у бассейна. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в одних фиолетовых трусах от купальника. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и голой грудью.

Ранее Хайди Клум опубликовала кадры с рекламной фотосессии для бренда Intimissimi. Супермодель предстала на размещенных снимках в нижнем белье красного цвета, которое состояло из трусов и бюстгальтера с кружевами.

Кроме того, Клум показала кадры своего утреннего рациона и подверглась критике в сети. Оказалось, что знаменитость предпочитает на завтрак авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей.

