62-летняя певица Лолита без макияжа спустилась в метро

Певица Лолита Милявская без макияжа отправилась на работу на метро

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская без макияжа спустилась в метро. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя знаменитость предстала перед камерой, стоя на эскалаторе. Она позировала в черной шапке люксового бренда Vetements, свитере и куртке в тон. Также артистка надела очки в оправе «бабочка» и отказалась от декоративной косметики, показав естественную внешность. При этом она отметила, что подобным образом отправилась на работу.

«Это уже норма — ездить на работу на метро. (...) Завтра я получаю карту, по которой смогу бесплатно ездить», — указала она.

В августе Лолита Милявская высказалась об идеальной внешности фразой «у всех что-то провисает».