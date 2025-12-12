Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 12 декабря 2025Ценности

62-летняя певица Лолита без макияжа спустилась в метро

Певица Лолита Милявская без макияжа отправилась на работу на метро
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lolitamilyavskaya

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская без макияжа спустилась в метро. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя знаменитость предстала перед камерой, стоя на эскалаторе. Она позировала в черной шапке люксового бренда Vetements, свитере и куртке в тон. Также артистка надела очки в оправе «бабочка» и отказалась от декоративной косметики, показав естественную внешность. При этом она отметила, что подобным образом отправилась на работу.

«Это уже норма — ездить на работу на метро. (...) Завтра я получаю карту, по которой смогу бесплатно ездить», — указала она.

В августе Лолита Милявская высказалась об идеальной внешности фразой «у всех что-то провисает».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Раскрыты данные о контрабандистах с 300 килограммами кокаина в Подмосковье

    В подполье заявили о возможном ударе по офицерам НАТО в Одессе

    В Одессе был нанесен удар по судну с электрогенераторами

    Выполняющий госзаказ российский бизнесмен дал многомиллионную взятку и сам рассказал о ней

    62-летняя певица Лолита без макияжа спустилась в метро

    Арендатор оставила жуткий «сюрприз» хозяину квартиры после выселения

    Россияне рассказали об отношении к «делу Долиной»

    Россиянки бросились красть одну вещь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok