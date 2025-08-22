Лолита высказалась об идеальной внешности фразой «у всех что-то провисает»

Певица Лолита заявила, что показывает внешность без ретуши в сети

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская высказалась об идеальной внешности фразой «у всех что-то провисает». Ее комментарий с фестиваля «Новая волна» в Казани публикует Super.

61-летняя исполнительница заявила, что никогда не стремилась к идеальным параметрам. Кроме того, по ее словам, безупречной внешности невозможно добиться в реальной жизни.

«Идеальная форма — это когда ты себя отфотошопишь или наденешь корректирующее белье. У всех что-то провисает, у всех тело с особенностями — это нормально», — заявила артистка, добавив, что, в отличие от других, показывает себя без ретуши в сети.

Также знаменитость отметила, что не придерживается определенных правил питания и ограничений по калориям. При этом она борется с проявлениями целлюлита с помощью массажа шесть раз в месяц.

В ноябре 2024 года Лолита дала отпор скандальному хирургу Тимуру Хайдарову, который обругал ее лицо после пластики.