Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:13, 12 декабря 2025

Анна Седокова похвасталась фигурой в леопардовом бикини

42-летняя певица Анна Седокова похвасталась фигурой в откровенном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица запечатлела себя в зеркале. Она повернулась к камере боком и продемонстрировала тело в бикини, состоящем из бюстгальтера и оголяющих ягодицы плавок с леопардовым принтом. При этом ее волосы были распущены.

В сентябре психолог Станислав Самбурский объяснил желание Седоковой ретушировать свои детские фото. По словам эксперта, певица меняет внешность на архивных снимках из-за того, что хочет вступить в брак и родить потенциальному избраннику детей. Кроме того, он заявил, что таким образом знаменитость создает определенную биографию-бренд, чтобы успешнее продавать свой образ.

