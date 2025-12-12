Реклама

21:13, 12 декабря 2025Из жизни

Бармен украл 88 бутылок спиртного на 1,5 миллиона рублей

Никита Савин
Фото: L.O.N Dslr Camera / Shutterstock / Fotodom  

В Сингапуре бармен украл с места работы 88 бутылок дорогих алкогольных напитков на 25,4 тысячи сингапурских долларов (1,5 миллиона рублей). Об этом пишет издание Mothership.

Ши Шэнсен совершил серию краж, когда работал в баре гостиницы Marina Bay Sands в 2023 году. Вскоре ему пришла идея воровать дорогое шампанское, вина и другие напитки и продавать их в сети. В итоге добычей Шэнсена стали 74 бутылки шампанского Dom Pérignon, а также по шесть бутылок Krug Grande Cuvee и Cristal Brut 2014 года. Кроме того, он украл одну бутылку виски Hibiki 21, стоимость которой оценивается в 1,7 тысячи сингапурских долларов (более 100 тысяч рублей).

Помимо этого бармен попался и на мошенничестве. Он договорился с клиентом о продаже 12 бутылок виски Macallan, взял предоплату и исчез. После ареста у Шэнсена нашли 69 бутылок Dom Pérignon, которые он не успел распродать. В декабре суд приговорил его к 15 месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу Великобритании, которая вместе с сообщником украла коллекционные французские вина на 41,5 тысячи долларов (3,3 миллиона рублей). Женщину удалось задержать сотрудникам ресторана.

