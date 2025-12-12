Реклама

09:01, 12 декабря 2025

Блогер описал один из крупнейших городов России фразой «не понимаю, как такое возможно?»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал в Красноярске и описал один из крупнейших городов страны фразой «не понимаю, как такое возможно?». Об этом он написал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он ожидал увидеть провинцию, однако Красноярск оказался быстро развивающимся городом. Отдельно он отметил местную природу — реки, скалы, леса. «Енисей — вообще отдельная история. Это не река, а характер. Он тяжелый, уверенный, холодный, широкий», — восхитился блогер.

Еремин такж заметил, что старые дома в Красноярске сносятся, а на их месте вырастают новые кварталы, которые не выглядят как хаотичная застройка. «Центр — это смесь нескольких реальностей. Ты идешь мимо купеческих зданий XIX века, затем натыкаешься на стеклянную бизнес-постройку, потом на советский кирпич, потом снова на что-то новое. Обычно такая смесь раздражает — а здесь наоборот создает ощущение живого организма, который еще выбирает себе лицо», — добавил он.

Ранее другой тревел-блогер назвал Чечню одним из самых безопасных регионов России. Мужчина посетил пять областей, в которых статистически происходит меньше всего преступлений за год, и отметил, что Чеченская Республика, занявшая пятое место в списке, действительно является комфортным для туризма местом.

