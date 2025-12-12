Больше десяти детей отравились в бассейне российского города

В Якутии 13 детей отравились парами хлора в бассейне

В Якутии более десяти детей отравились парами хлора в бассейне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника телеканала, все произошло в городе Нерюнгри. Всего в бассейне пострадали 13 детей, им оказали необходимую помощь.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в подмосковной Истре произошло массовое отравление. Из-за дихлофоса там пострадали 13 мигрантов, снимавших комнаты в доме, где проводили дезинсекцию. Наибольшую дозу отравляющего вещества получили три женщины и двухмесячный ребенок. Их отправили в больницу. Остальным членам семьи госпитализация не потребовалась.