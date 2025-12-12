Реклама

Древние сокровища откопали в Чечне

Археологи обнаружили в Чечне древние сокровища
Варвара Кошечкина
Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Археологи во время спасательных раскопок на трассе строительства газопровода в Чечне нашли полноценную литейную мастерскую, где древние жители Кавказа изготавливали орудия труда, оружие и украшения из металла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института археологии РАН Николая Макарова.

По его словам, это одна из самых значимых находок года, связанных с изучением энеолита и бронзового века. Аналоги не находили на юге России уже много лет.

В общей сложности за уходящий год специалисты Института археологии РАН и их коллеги организовали 36 полевых экспедиций и отрядов, которые проводили раскопки в большом числе регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее в Чечне археологи нашли уникальное захоронение эпохи ранних аланов. Курган с непотревоженным погребением обнаружили в ходе раскопок на памятнике культурного наследия «Алхан-Калинские курганы». Предварительная датировка — вторая и третья четверти IV века.

