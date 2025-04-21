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17:53, 21 апреля 2025Наука и техника

Археологи сообщили о сенсационной находке на Северном Кавказе

ТАСС: Археологи нашли захоронение эпохи ранних аланов на территории Чечни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Таисия Боршигова / ТАСС

В Чечне археологи нашли уникальное захоронение эпохи ранних аланов. Курган с непотревоженным погребением обнаружили в ходе раскопок на памятнике культурного наследия «Алхан-Калинские курганы». Предварительная датировка — вторая и третья четверти IV века. Об этом сообщает ТАСС.

По словам старшего научного сотрудника Института археологии РАН Владимира Малашева, находка не имеет аналогов на Северном Кавказе: «Обилие находок в этом погребении подчеркивает высокий социальный статус этого мужского захоронения. Это уникальный комплекс, который до этого времени мы не имели на территории Северного Кавказа».

Среди артефактов: украшенная турмалинами и золотом конская сбруя, уздечка, три образца клинкового оружия с золотыми пряжками, браслет и импортные металлические сосуды. Качество предметов свидетельствует о высоком уровне ремесел эпохи.

По словам начальника экспедиции Азамата Ахмарова, ученые не ожидали найти непотревоженное захоронение, поскольку ранее все известные курганы в регионе были разграблены.

Находки направят на реставрацию и научное описание. В будущем их представят на выставке в новом здании национального музея Чечни.

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