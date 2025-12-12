Реклама

Еще три аэропорта Москвы ввели ограничения на полеты

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Еще три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский — ввели ограничения на полеты утром 12 декабря. Об этом говорится в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Соответствующие сообщения появились около 9:30 по московскому времени. Запрет на вылеты и прилеты необходим для обеспечения безопасности самолетов.

Незадолго до этого об ограничениях вылетов заявили и в Шереметьево, при этом прилеты в авиагавани продолжаются, как и обслуживание пассажиров в терминалах. Возможны корректировки в расписании рейсов.

