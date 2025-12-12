Реклама

09:36, 12 декабря 2025

В аэропорту Москвы ограничили полеты

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево утром 12 декабря ввели временные ограничения на вылет воздушных судов. Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани.

Уточняется, что вылет возможен лишь при согласовании с соответствующими органами. При этом прилет самолетов продолжается, как и обслуживание пассажиров в терминалах. Однако путешественников предупредили о более долгом ожидании во время всех процедур в воздушной гавани. Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов.

«Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам», — указано в сообщении.

Утром 12 декабря в аэропорту Тамбов (Донское) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры начали действовать около 06:20 по московскому времени.

