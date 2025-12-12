Реклама

В российском аэропорту введены ограничения в целях безопасности

Екатерина Щербакова
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В аэропорту Тамбов (Донское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры начали действовать 12 декабря около 06:20 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действуют в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Ярославля и Калуги.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) многоэтажный дом в Твери. В результате чего пострадали мирные жители, в их числе ребенок. Местные власти оказывают всю необходимую помощь жителям многоэтажки.

