Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:26, 12 декабря 2025Мир

Фон дер Ляйен назвали ведьмой и обвинили в разрушении континента

Малинен: Действия фон дер Ляйен привели к катастрофе, которая разрушит Европу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен привели к катастрофе, которая разрушит Европу. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Катастрофа. (...) Главная ведьма фон дер Ляйен разрушает наш континент», — написал он.

Так эксперт прокомментировал решение Европейского союза (ЕС) о блокировке замороженных активов России на неопределенный срок. Для этого руководство объединения задействовало статью 122 Договора о функционировании ЕС, применяемую в случае чрезвычайных экономических ситуаций.

Ранее газета Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас рассказала о потрясшем ЕС событии

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Бывшего главного архитектора российского города-курорта посадили за многомиллионную взятку

    Ноябрь поставил метеорекорд

    Бьянка Цензори в латексном наряде устроила перформанс с надувными куклами

    В российском регионе вахтовики пожаловались Бастрыкину на долги по зарплате

    В Минобороны России заявили о попытках диверсий с химикатами против властей новых регионов

    В России заявили о размещении Киевом иностранных наемников на Одесском припортовом заводе

    Россиянам раскрыли стоимость поездок к северному сиянию

    Генерал раскрыл сведения о попытках ВСУ ударить по химпредприятиям в двух городах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok