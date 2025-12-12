Реклама

Интернет и СМИ
10:18, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

Гоблин заявил об обязательности вытрезвителей в России

Блогер Пучков заявил, что в России обязательно должны быть вытрезвители
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что в России должны быть вытрезвители. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пучкова, в стране обязательно должны быть вытрезвители. Он считает, что пьяные люди могут быть опасны, если находятся в общественных местах. «Гражданин явно не в себе. Он, обратите внимание, может причинить вред себе и причинить вред окружающим. Он может зайти в метро, спуститься по эскалатору, спихнуть кого-то с платформы, упасть сам», — подчеркнул Гоблин.

Он добавил, что задерживать и уводить из публичных мест нетрезвого человека должны сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Гоблин назвал загадкой один российский закон. Он признался, что правила, запрещающие размещать рекламу в соцсетях, признанных экстремистскими, вызывают у него изумление. По мнению блогера, подобные платформы должны быть заблокированы в России.

