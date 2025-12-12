Инспекторы ГИБДД помогли оказавшемуся в беде замерзшему россиянину

В Иркутске инспекторы ГИБДД помогли замерзшему ночью россиянину

Патрулировавшие ночью улицы Иркутска сотрудники ГИБДД заметили сидящего на остановке в минус 27 градусов замерзающего мужчину. Как пишет Babr Mash, инспекторы подобрали его, не дав случиться беде.

Как рассказал мужчина, он приехал в город по работе и остановился в гостинице. Телефон у него был разражен и той ночью он пытался поймать машину, чтобы добраться до жилья, однако у него в течение долгого времени это не получалось.

В результате правоохранители подобрали замерзавшего россиянина и отвезли по адресу, получив в замен благодарность и пожелание легкой службы.

