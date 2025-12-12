Реклама

Интернет и СМИ
23:44, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

«Лента.ру» получила премию «Дзена» за нестандартную подачу новостей

«Лента.ру» стала лауреатом премии «Дзена» в номинации «Нестандартная подача»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба «Дзена»

Редакция «Ленты.ру» стала лауреатом национальной премии «Дзена» «Люди слова» для СМИ и медиа.

Церемония, состоявшаяся 12 декабря в московском кинотеатре «Художественный», объединила финалистов 14 номинаций. «Лента.ру» получила награду в номинации «Нестандартная подача».

Спортивное издание «Чемпионат», которое вместе с «Лентой.ру» входит в медиахолдинг Rambler&Co, победило в номинации «Спортивное медиа года».

«Сегодня на сцене мы увидели, кто именно создает реальность, кто стал лидером мнений и кто дарит читателям самые живые и важные новости. Спасибо всем, кто был с нами: лауреатам и номинантам, членам жюри, партнерам и гостям», — заключили в «Дзене».

