Культура
14:23, 12 декабря 2025Культура

Меладзе запретили выступать в Киргизии

Mash: В Киргизии запретили проводить концерт певца Валерия Меладзе
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В Киргизии запретили проводить концерт Валерия Меладзе и добавили исполнителя в черный список. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что Меладзе пришлось направить гарантийные письма властям стран Средней Азии ради проведения шоу в рамках своего тура. В них команда артиста пообещала исключить «политические эксцессы» во время концертов, а также отметила свое уважение и глубокую любовь к народам государств. По данным Mash, Киргизия сразу ответила на запрос отказом. Казахстан и Узбекистан согласились на проведение выступлений.

Как отмечает канал, Меладзе также изъявлял желание выступить в России, однако концертные площадки не рассматривают возможность проведения его концертов.

Ранее Меладзе выступил на одной сцене с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Концерт состоялся в Молдавии и был бесплатным для зрителей. Галкин и Меладзе вместе спели композицию «Синяя вечность» народного артиста СССР Муслима Магомаева.

