Из жизни
13:53, 12 декабря 2025

Названы самые отвратительные блюда в мире

Сайт TasteAtlas опубликовал рейтинг из ста самых отвратительных блюд в мире
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: World Travel Guides / YouTube 

Составлен рейтинг блюд, которые критики и дегустаторы сочли самыми отвратительными в мире. Антитоп из 100 кушаний опубликовал гастрономический путеводитель по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.

Список возглавил исландский деликатес свид — половинка бараньей головы, которую опаливают на огне для удаления шерсти, а затем отваривают и подают с пюре из репы и картофеля. Следом идет еще одно скандинавское блюдо — торраматюр. Это ассорти из ферментированной акулы, копченой баранины и кровяных колбас.

На третьем месте оказались жареная форель по-наваррски из Испании, которую подают с лимонным соком и пожаренным хамоном. Пятую строчку рейтинга заняло традиционное британское блюдо кокни — угорь в желе. На четвертом и шестом месте — скандинавские блюда из свиной и оленьей крови: пельмени блодпальт и блинчики блодплаттер. В первую десятку также вошли чилийские картофельные лепешки милкао и чапалеле, тайские жареные шелкопряды, а также греческий салат из артишоков.

В перечне также фигурируют норвежское блюдо лютефиск — вымоченная в щелочи сушеная треска, приобретающая по мере вызревания желеобразную консистенцию и резкий запах, и филиппинский деликатес балут — вареное утиное яйцо с почти сформировавшимся эмбрионом.

В этом году только одно блюдо из России попало в обновленный список самой отвратительной еды мира. На этот раз это оказался не холодец, а традиционный салат.

