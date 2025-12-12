Реклама

07:22, 12 декабря 2025

Облапанную в метро российскую блогершу признали виновной и оштрафовали


Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Москве суд оштрафовал блогершу Ксению Карпову, которую мужчина схватил за ягодицы в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, блогершу признали виновной в том, что она загородила проход и помешала мужчине. Он подал на Карпову встречное заявление после того, как девушка обратилась в полицию из-за домогательств. Этот момент попал на видео. На нем блогерша стоит напротив вагона метро, когда позади проходит мужчина и трогает ее за ягодицы.

Ранее сообщалось, что в Москве на 13 суток арестован композитор Шмитов за домогательство к подростку.

