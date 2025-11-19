Силовые структуры
11:21, 19 ноября 2025Силовые структуры

Известный российский композитор трогал гениталии подростка

В Москве на 13 суток арестован композитор Шмитов за домогательство к подростку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве Нагатинский суд арестовал на 13 суток известного российского композитора и органиста Алексея Шмитова за домогательство к подростку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Шмитов признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Как установил суд, мужчина пренебрег общественными правилами поведения и тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина в общественном месте.

Шмитов является доцентом московской консерватории и членом Союза композиторов России.

Ранее сообщалось, что в Курганской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя, надругавшегося над тремя детьми сожительницы.

