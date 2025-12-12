Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 12 декабря 2025Экономика

Петербуржцы решили собирать грибы

78.ru: В Ленобласти продолжается грибной сезон
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ленобласти продолжается грибной сезон, который традиционно закрывается еще в октябре. Об этом сообщает 78.ru.

Так, в четверг, 11 декабря, в лесу в Ломоносовском районе Петербурга грибники смогли собрать целую корзину — фламмулину (зимний опенок), вешенку, рядовку, колибию и лисички.

В Москве ранее в декабре из-за аномально теплой погоды расцвели анютины глазки и розы, а также выросли подснежники.

По словам главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлии Урожаевой, главными признаками изменения климата в столице являются тропические ливни — дожди высокой интенсивности, а также волны жары.

Обсудить
Последние новости

В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

Раскрыт способ заработать из ничего

Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

Подольская рассказала о ремонте в новом доме

Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

Бойцы СВО рассказали о новом способе сбивать летящие на российские города беспилотники ВСУ

Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok