Петербуржцы решили собирать грибы

78.ru: В Ленобласти продолжается грибной сезон

В Ленобласти продолжается грибной сезон, который традиционно закрывается еще в октябре. Об этом сообщает 78.ru.

Так, в четверг, 11 декабря, в лесу в Ломоносовском районе Петербурга грибники смогли собрать целую корзину — фламмулину (зимний опенок), вешенку, рядовку, колибию и лисички.

В Москве ранее в декабре из-за аномально теплой погоды расцвели анютины глазки и розы, а также выросли подснежники.

По словам главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлии Урожаевой, главными признаками изменения климата в столице являются тропические ливни — дожди высокой интенсивности, а также волны жары.